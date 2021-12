Sport: Ics e Aics firmano protocollo per crescita e sviluppo sport come diritto di tutti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - L'Istituto per il Credito sportivo (Ics), banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello sport e della Cultura, e l'Associazione Italiana Cultura sport (Aics) hanno sottoscritto oggi un importante protocollo d'intesa per la crescita e lo sviluppo dello sport come diritto di tutti. Dello sport per tutti, Aics - tra i maggiori enti di promozione sportiva del Paese – fa una bandiera da quasi 60 anni: in piena pandemia è riuscita a garantire al suo oltre milione di soci tesserati e alle sue ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - L'Istituto per il Creditoivo (Ics), banca sociale per losostenibile delloe della Cultura, e l'Associazione Italiana Cultura) hanno sottoscritto oggi un importanted'intesa per lae lodellodi. Delloper- tra i maggiori enti di promozioneiva del Paese – fa una bandiera da quasi 60 anni: in piena pandemia è riuscita a garantire al suo oltre milione di soci tesserati e alle sue ...

Advertising

TV7Benevento : Sport: Ics e Aics firmano protocollo per crescita e sviluppo sport come diritto di tutti (2)... - TV7Benevento : Sport: Ics e Aics firmano protocollo per crescita e sviluppo sport come diritto di tutti... - susydigennaro : RT @napolimagazine: ICS - Abodi: 'Insieme per la promozione sociale della pratica sportiva' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ICS - Abodi: 'Insieme per la promozione sociale della pratica sportiva' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ICS - Abodi: 'Insieme per la promozione sociale della pratica sportiva' -