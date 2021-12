Sport: Ics e Aics firmano protocollo per crescita e sviluppo sport come diritto di tutti (2) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) (Adnkronos) - “Un'ottima opportunità e una boccata di ossigeno per il tessuto associativo che rappresentiamo – commenta il presidente di Aics Bruno Molea -. Già durante i lockdown, grazie al Credito sportivo, molte delle nostre realtà affiliate hanno avuto accesso a mutui liquidità e a prestiti a tasso agevolato: questo accordo rassicura e rende sistematico l'accesso al credito, abbattendo le ansie per il futuro. Proprio questo serve oggi: aiuti concreti, abbattimento dei tempi della burocrazia e ottimismo”. “Questo accordo – dichiara il Presidente dell'Ics Andrea Abodi - è figlio di una lacuna che abbiamo voluto colmare. L'Istituto, nel suo lungo percorso di vita, ha stabilito solidi rapporti con il mondo dello sport, ma mancava la grande famiglia degli Enti di Promozione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) (Adnkronos) - “Un'ottima opportunità e una boccata di ossigeno per il tessuto associativo che rappresentiamo – commenta il presidente diBruno Molea -. Già durante i lockdown, grazie al Creditoivo, molte delle nostre realtà affiliate hanno avuto accesso a mutui liquidità e a prestiti a tasso agevolato: questo accordo rassicura e rende sistematico l'accesso al credito, abbattendo le ansie per il futuro. Proprio questo serve oggi: aiuti concreti, abbattimento dei tempi della burocrazia e ottimismo”. “Questo accordo – dichiara il Presidente dell'Ics Andrea Abodi - è figlio di una lacuna che abbiamo voluto colmare. L'Istituto, nel suo lungo percorso di vita, ha stabilito solidi rapporti con il mondo dello, ma mancava la grande famiglia degli Enti di Promozione ...

