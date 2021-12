Sport | Biti Pd | ' incardinato al Senato Ddl per inserirlo in Costituzione'

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Poco fa la Commissione Affari costituzionali delha iniziato a lavorare sui disegni di legge costituzionale per inserire loin, uno dei quali porta la mia firma". Lo dice la vicepresidente deiri del Partito democratico Caterina. Nei giorni scorsi diversi gruppi parlamentari, tra cui quello del Pd, in quella sede rappresentato da, si erano detti favorevoli all'idea nel corso di una conferenza ospitata dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) a Roma. "È una bellissima notizia, che risponde concretamente alle richieste del mondoivo e che dimostra il nostro impegno fattivo su questo tema. Con la nostra proposta intendiamo inserire la promozione dellotra i principi ...

Sull'introduzione della parola 'sport' nella Costituzione, si sono detti d'accordo anche tutti gli esponenti dell'arco politico, i senatori Claudio Barbaro (FdI), Caterina Biti (PD), Davide Faraone (...)