Spezia-Lecce (coppa Italia, 16 dicembre ore 18:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Prospettive opposte per Spezia e Lecce che si affrontano in coppa Italia, i liguri cercano di conquistare una difficile salvezza in serie A e sono reduci dalla sconfitta nel monday night contro la Roma confermandosi la difesa più battuta del campionato, i pugliesi fanno parte del nutrito gruppo di squadre che ambiscono alla promozione dalla InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

