Spazio | l' Asi celebra la prima Giornata Nazionale con Colao | Messa e Saccoccia

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Nasce in Italia la prima Giornata Nazionale dello Spazio che viene celebrata domani, 16 dicembre, nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana a Roma, in ricordo del lancio del primo satellite italiano San Marco 1, avvenuto il 15 dicembre del 1964. Questo lancio permise all'Italia di rientrare tra i primissimi Paesi al mondo a superare l'atmosfera terrestre. La Giornata Nazionale dello Spazio è stata istituita con una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre approdata in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre scorso. La Giornata Nazionale dello Spazio nasce su proposta del ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio

