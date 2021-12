Spazio, Gruppo Leonardo schiera servizi e tecnologie per prima Giornata Nazionale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anche il nostro colosso dell’aeroSpazio Leonardo schiera i servizi e le nuove tecnologie nate dalle attività spaziali per celebrare la prima Giornata Nazionale dello Spazio istituita il 16 dicembre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale e coordinata dall’Agenzia Spaziale Italiana. “La crescita economica, il benessere dei cittadini, lo sviluppo sostenibile, la protezione dell’ambiente e il prestigio interNazionale del nostro Paese possono tutti beneficiare dal settore spaziale, che vanta tecnologie e servizi all’avanguardia, progettati e sviluppati anche da Leonardo” sottolinea la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anche il nostro colosso dell’aeroe le nuovenate dalle attività spaziali per celebrare ladelloistituita il 16 dicembre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale e coordinata dall’Agenzia Spaziale Italiana. “La crescita economica, il benessere dei cittadini, lo sviluppo sostenibile, la protezione dell’ambiente e il prestigio interdel nostro Paese possono tutti beneficiare dal settore spaziale, che vantaall’avanguardia, progettati e sviluppati anche da” sottolinea la ...

