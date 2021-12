Sono mille i poliziotti senza vaccino (e senza stipendio) sospesi da oggi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) oggi, mercoledì 15 dicembre, è entrato in vigore l’obbligo vaccinale per i componenti delle forze armate e per i professori e lavoratori della scuola (mentre diventa vincolante la dose booster per il personale medico-sanitario). La sanzione per chi non ha partecipato alla campagna di immunizzazione – come previsto dal decreto legge numero 172 approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 novembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale due giorni dopo – prevede la sospensione dall’attività lavorativa, con tanto di sospensione dallo stipendio. E gli effetti Sono già visibili con i mille poliziotti già sospesi. poliziotti sospesi da oggi perché senza vaccino, Sono ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021), mercoledì 15 dicembre, è entrato in vigore l’obbligo vaccinale per i componenti delle forze armate e per i professori e lavoratori della scuola (mentre diventa vincolante la dose booster per il personale medico-sanitario). La sanzione per chi non ha partecipato alla campagna di immunizzazione – come previsto dal decreto legge numero 172 approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 novembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale due giorni dopo – prevede la sospensione dall’attività lavorativa, con tanto di sospensione dallo. E gli effettigià visibili con igiàdaperché...

