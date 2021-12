Sondaggi Index | il 61 | 5% degli italiani vuole Draghi premier fino al 2023

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Pd aumenta il suo vantaggio su Fratelli d’Italia nelle ultime intenzioni di voto rilevate daResearch per Piazza Pulita. Secondo ipubblicati il 9 dicembre, i dem hanno visto il loro consenso crescere di quattro decimi al 21,2% mentre Fratelli d’Italia è calata di un decimo al 19,3%. Ora sono quasi due i punti che dividono le due forze politiche. Torna al segno più la Lega di Salvini che guadagna un decimo attestandosi al 18,4%. Giù il Movimento 5 Stelle che perde tre decimi scivolando al 15,4%. Forza Italia è al 7,7% mentre Azione e Italia Viva restano stabili rispettivamente al 4,1% e al 2,5%. In calo le quotazioni di Sinistra Italiana data al 2,3% e +Europa all’1,6%. Crescono, seppur di un solo decimo, Verdi (2,3%) e Articolo1-Mdp (2,2%). Fonte:: ...

La corsa al Quirinale sta per entrare nel vivo, ipolitici diResearch per Piazzapulita ci aiutano a fare il punto della situazione sul giudizio degli italiani. C'è grande parcellizzazione, ma qualche indicazione è chiara. Le ipotesi ... La media dei sondaggi elettorali sulle intenzioni di voto realizzata da Termometro Politico premia ancora il Pd, primo per distacco su Fratelli ... Sondaggi politici e intenzioni di voto, i dati di Index Research: Partito Democratico al 21,2%, poi Fratelli d'Italia e Lega.