Soluzioni Cruciverba del 15 12 21 Tutte le definizioni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Se siete in cerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e il vostro cervello si manterrà più allenato e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Ora finalmente vediamo ledeidel giorno 15/12/21: Anfibi come le salamandre 10 lettere: Rana toro: Artropode acquatico che viveva nel paleozoico 7 lettere: Pangea: Dispositivo che stabilizza la temperatura 5 lettere: Flap: Esiste solo nelle fiabe 14 lettere: Mela stregata: Fece rapire le sabine 11 lettere: Innominato: Filosofo stoico di rodi 9 lettere: Epitteto: Funghi in insalata 8 lettere: Shitake: Gli insetti come le cicale e le cimici 11 lettere: Fillossera: Grande citta dell antichita 22 ...