"Solo gli stupidi non cambiano idea. Senza negare l'Olocausto...": rissa a La7, Sileri asfalta Paragone | Video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Discutiamo di green pass ma non di vaccino, ti prego!". Pierpaolo Sileri ha fatto questa richiesta a Gianluigi Paragone a L'Aria che tira su La7. Il sottosegretario alla Salute ha spiegato che non si può mettere in discussione l'effettiva utilità del vaccino. Sarebbe come dire che le terra è piatta o peggio come negare l'Olocausto. A quel punto, però, il senatore del gruppo misto gli ha lanciato una frecciatina: "Siamo entrati in Parlamento con la stessa formazione politica - ha detto riferendosi al Movimento 5 Stelle -. E ci ritroviamo come sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno Carlo Sibilia, lo conosci?". Paragone poi è andato avanti: "Prova ad andare sulla pagina Wikipedia di Carlo e leggi le sue posizioni sulle teorie del complotto e sull'atterraggio sulla Luna. Il mondo ...

