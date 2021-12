“Solo fantasie…”: occhio PSG, arriva la smentita in diretta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo le voci che lo vogliono come prossimo allenatore del PSG, Wenger ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro. Il PSG sta dominando la Ligue1 con tredici punti di vantaggio, con gara in più, sul Marsiglia secondo. Se nel proprio campionato detta legge, la squadra di Pochettino si è dovuta ‘accontentare’ di arrivare dietro al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo le voci che lo vogliono come prossimo allenatore del PSG, Wenger ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro. Il PSG sta dominando la Ligue1 con tredici punti di vantaggio, con gara in più, sul Marsiglia secondo. Se nel proprio campionato detta legge, la squadra di Pochettino si è dovuta ‘accontentare’ dire dietro al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

1of1Capo : Penso che Alicia Keta sia la donna che meglio si avvicina al mio prototipo di moglie ideale (non ho detto più ma me… - apedicone : Per poter continuare ad esistere, il desiderio deve avere i suoi oggetti eternamente assenti. Non è quella cosa che… - ivyred92 : Un gruppo di ragazze super sexy tutte insieme in un unico canale telegram Tutte ?? solo per voi nei nostri posticin… - blaineilmono : @Smartitina Beh, certo, un filosofo. È noto che uno che vive di fantasie ne sa a iosa di virologia e infettivologia… - VandelliMichela : @Agenzia_Ansa Ma non diciamo caxxate. Io ho ben più degli anni di B Ellish e non ho avuto nulla di che. Senza vacci… -