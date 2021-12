Soleil Sorge | la madre appoggia le parole di Biagio D’anelli | la sua reazione FOTO

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Wendy Kay,dell’influencerledel gieffino. Ecco la suasui social In queste ultime ore nella Casa del Grande Fratello il gieffinoha affrontato un battibecco con la showgirl Miriana Trevisan riguardo. La questione Alex-continua a creare dissidi nella Casa, i due gieffini hanno due opinioni differenti e in magazzino hanno discusso sulla questione. Il battibecco tra i due concorrenti è iniziato con il punto di vista del giovane, entrato da poche settimane ma ha seguito il GFVip sin dall’inizio. “Il mio punto di vista è” ha dichiarato ...

Advertising

fanpage : Soleil piange durante la diretta ma subito dopo, pensando di non essere vista e ascoltata, ride di gusto 'complimen… - 361_magazine : - zazoomblog : Carmen Russo attacca Soleil Sorge: “Sei stata complice” - #Carmen #Russo #attacca #Soleil - untizioh : certo che i fan di soleil che giudicano miriana chiamandola “gatta morta” ma poi la loro idola è Soleil Sorge si co… - infoitcultura : GF Vip, Soleil Sorge rivela le ultime parole di Alex Belli prima di uscire dalla Casa -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda su Canale 5, ha messo fine al triangolo amoroso di cui si è parlato fin troppo, tra Delia Duran, Alex Belli e. L' abbandono di Alex , che poi è stata una squalifica ha gettatonella tristezza, alcuni inquilini l'hanno compresa e motivata a restare altri non credono che lei sia stata una ...Miriana Trevisan , che non ha mai avuto un buon rapporto con, si schiera chiaramente tra i secondi e non vede affatto la bionda come vittima.Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, dove Alex Belli, ha lasciato la casa con la moglie Delia, gli inquilini sono spaccati. Alcuni pensano a consolare Soleil, altri credono che lei sia stata ...Soleil Sorge continua ad attaccare Alex Belli al Grande Fratello Vip, per Carmen Russo lei è stata sua complice, ecco cosa ha detto alla gieffina.