Snowboard | domani il PGS di Coppa del Mondo a Carezza | Italia a caccia del podio

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Torna il pubblico sulle piste da: occasione perfetta per vivere uno degli appuntamenti tradizionali del massimo circuito internazionale, la tappa di. In programmasulle nevine il PGS (la specialità olimpica): al mattino le qualificazioni, ad ora di pranzo la fase finale. L’, dopo un inizio di stagione non ricco di risultati viste le attese e visti i precedenti (azzurri devastanti l’anno scorso), va adel primo. Truppa tricolore ricca di nomi altisonanti: spiccano ovviamente i veterani Roland Fischnaller ed Aaron March, ma spazio anche ad Edwin Coratti, Mirko Felicetti e Daniele Bagozza, pronti a giocarsi qualcosa di importante. Tra gli uomini è partito fortissimo il sorprendente coreano Lee Sang-ho, ma occhio anche ...

Dopo quasi due anni di 'stop', finalmente si torna a sciare anche nel Lazio e da, giovedì 16 dicembre, riparte la stagione sciistica a Monte Livata, a pochi chilometri dalla ... Giornata da incorniciare in Finlandia per lo Snowboard Azzurro. Jacopo Luchini vince il primo Cross di Coppa del Mondo della stagione, dopo aver dominato per tutta la giornata.