Sir Lewis Hamilton, da pilota a baronetto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Forse non è passata la delusione per aver perso all'ultimo giro del Gp di Abu Dhabi l'ottavo mondiale, ma per il campione britannico arriva un titolo di ben altro valore. Il principe Carlo lo ha nominato Sir al castello di Windsor. Il pilota della Mercedes, paladino dei diritti civili e della comunità Lgbtqi+, si è fatto accompagnato dalla madre, Carmen Lockhart Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Forse non è passata la delusione per aver perso all'ultimo giro del Gp di Abu Dhabi l'ottavo mondiale, ma per il campione britannico arriva un titolo di ben altro valore. Il principe Carlo lo ha nominato Sir al castello di Windsor. Ildella Mercedes, paladino dei diritti civili e della comunità Lgbtqi+, si è fatto accompagnato dalla madre, Carmen Lockhart

