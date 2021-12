Sindaco Magorno | Candidatura Diamante a Capitale 2024 è di tutta la Calabria

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “Stiamo provando a raggiungere un obiettivo importante: diventaredella Culturasignifica mettere in campo tutte le energie e le forze della nostra regione. Ladiè ladella Regione, unadi rilancio per la nostra Regione. La cultura è la via da seguire per valorizzare il nostro territorio, per rimettere in campo le nostre capacità e ritrovare le nostre radici. Laha tante radici culturali da mettere in campo.è un'eccellenza. Oggi siamo qui a Roma per dimostrare che lapuò essere protagonista positiva per il rilancio della regione ma anche dell'intero Paese. Ringrazio il presidente dell'Inps per ...