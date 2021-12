Sindaco ed ex consigliere municipale si sono sfidati sul ring in un incontro di Mma – VIDEO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’incredibile episodio è accaduto in una piccola cittadina del Brasile. Il motivo? Un contenzioso in merito alla gestione di un resort. Per la rubrica ‘stranezze dal mondo’, la notizia di oggi arriva dal Brasile e precisamente dalla cittadina di Borba. Il Sindaco Simao Peixoto e un ex consigliere municipale, Erineu “Mirico” da Silva, sono saliti L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’incredibile episodio è accaduto in una piccola cittadina del Brasile. Il motivo? Un contenzioso in merito alla gestione di un resort. Per la rubrica ‘stranezze dal mondo’, la notizia di oggi arriva dal Brasile e precisamente dalla cittadina di Borba. IlSimao Peixoto e un ex, Erineu “Mirico” da Silva,saliti L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

v_senigallia : FdI rispondono a Romano: 'Il consigliere imbarazzato dalla capacità organizzativa di sindaco e assessori nell'emerg… - v_senigallia : Lega e FdI rispondono a Romano: 'Il consigliere imbarazzato dalla capacità organizzativa di sindaco e assessori nel… - elenaruggeri2 : RT @ComuneZagarolo: INSTALLATO IL DEFIBRILLATORE IN PIAZZA GUGLIELMO MARCONI È stato installato il defibrillatore in Piazza Marconi con la… - gardenews : RT @euronewsit: Il sindaco e l'ex consigliere se le danno sul ring. È successo a Borba, in Amazzonia (Brasile), dove i due politici hanno d… - euronewsit : Il sindaco e l'ex consigliere se le danno sul ring. È successo a Borba, in Amazzonia (Brasile), dove i due politici… -