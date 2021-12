Simone Di Pasquale prende il posto vacante di Raimondo Todaro

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)Diha annunciato il suo addio a Ballando con le Stelle dopo 16 anni di onorata carriera, ma non andrà in pensione, bensìrà illasciatodanella nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Quandoha accettato la classe di Amici sapeva che avrebbe dovuto dire addio a Ballando con le Stelle ed anche a Il Cantante Mascherato e così sarà. Al suocome coreografo è stato chiamatoDi, fedele compagno di lavoro di Milly Carlucci dal 2005. “Diha un valore artistico importante nel ballo e fuori dal ballo” – ha dichiarato Milly Carlucci a Il Fatto Quotidiano – ...

Ballando con le stelle, Milly Carlucci non ha dubbi: 'Difarà molto in altri ruoli' In vista della tanto attesa finalissima di Ballando con le stelle, la conduttrice Milly Carlucci è stata ospite della quindicesima puntata del talk ...Come riporta BubinoBlog, Milly Carlucci ha annunciato in un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano cheDisarà il nuovo coreografo de Il Cantante Mascherato. L'insegnante di ...Monica Bellucci a Ballando con le Stelle. «Un nome che mi fa sognare perché è una delle donne più carismatiche, più belle, più intense che lo spettacolo italiano abbia regalato al mondo in questi anni ...Mentre Ballando con le Stelle 2021 si avvia alla sua conclusione Milly Carlucci è già al lavoro alla prossima edizione de Il Cantante Mascherato. La terza, dopo il successo delle prime due, che torner ...