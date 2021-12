Simona Ventura | Fabrizio Moro | Barbara Bouchet | tutti i vincitori del Premio Aila

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi è un tema di assoluta rilevanza, mai così al centro dell’attenzione come adesso. Un importante contributo sulla corretta divulgazione di questa problematica è stato svolto l’inossidabile impegno dell’. La fondazione è stata istituita venti anni fa dal professor Francesco Bove, e con tenacia e lungimiranza è stata la prima a parlare in pubblico, attraverso un grande show, della necessità di tenere sotto controllo la salute delle nostre ossa. Perché di artrosi e osteoporosi nel nostro Paese soffrono più di otto milioni di persone, soprattutto donne. “Prevenire si può – sottolinea Bove – soprattutto con la conoscenza ed una maggiore responsabilizzazione personale. Gli stili di vita sono importanti”. E così, tenendo fede all’iconico motto della Fondazione , “Non mollare l’osso!” è andata in scena, presso la Sala Sinopoli ...