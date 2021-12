Sielte, al via campagna di Natale con ragazzi down per promuovere inclusione sociale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Labitalia) - Al via la campagna di Natale di Sielte a sostegno dell'inclusione sociale e della sensibilizzazione sulle tematiche legate alla disabilità. 'Generation Sielte-persone che fanno la differenza' è il payoff della campagna, che sarà diffusa attraverso i canali social dell'azienda, da sempre impegnata a promuovere valori positivi che mettano al centro le persone e la loro unicità. "Nasce tutto - dice all'Adnkronos/Labitalia Salvatore Turrisi, presidente e amministratore delegato Sielte - dalla condivisione di alcuni hobbies che permette di far vivere a tutti, a qualsiasi livello sociale, un'unica passione la moto. Questi ragazzi hanno cambiato il loro modo di vivere cercando di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Labitalia) - Al via ladidia sostegno dell'e della sensibilizzazione sulle tematiche legate alla disabilità. 'Generation-persone che fanno la differenza' è il payoff della, che sarà diffusa attraverso i canali social dell'azienda, da sempre impegnata avalori positivi che mettano al centro le persone e la loro unicità. "Nasce tutto - dice all'Adnkronos/Labitalia Salvatore Turrisi, presidente e amministratore delegato- dalla condivisione di alcuni hobbies che permette di far vivere a tutti, a qualsiasi livello, un'unica passione la moto. Questihanno cambiato il loro modo di vivere cercando di ...

