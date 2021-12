Advertising

TV7Benevento : Sielte, 100% italiana con 1.000 risorse impiegate su 3 siti Milano Catania Roma... - StraNotizie : Sielte, 100% italiana con 1.000 risorse impiegate su 3 siti Milano Catania Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Sielte 100%

Adnkronos

Roma, 15 dic. (Labitalia) -spa è una realtà% italiana, operante da più di 90 anni nel mercato della telecomunicazione. Costituita nel 1925 come società del gruppo svedese Ericsson, dal 1999 è una società privata di ...spa è una realtà% italiana, operante da più di 90 anni nel mercato della telecomunicazione. Costituita nel 1925 come società del gruppo svedese Ericsson, dal 1999 è una società privata di ...Roma, 15 dic. (Labitalia) - Sielte spa è una realtà 100% italiana, operante da più di 90 anni nel mercato della telecomunicazione. Costituita nel 1925 come soci ..."Il progetto di inclusione - sottolinea Turrisi - fa tanto bene a loro, ma fa tanto bene a noi. Cercare di ridare una dignità a questi ragazzi per noi fa la dif ...