Servizio civile, 56mila posti disponibili per progetti in Italia e all'estero: il bando (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il 14 dicembre il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Sevizio civile Universale del Ministero per le Politiche Giovanili retto da Fabiana Dadone ha pubblicato una lunga nota relativa alla possibilità riservata ai giovani di impegnarsi in attività di Servizio civile. Di seguito, il testo pubblicato. Sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di Servizio civile. Fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all'estero. I progetti hanno durata variabile tra ...

