Servizio 118 | Ficco Saues Emergenza al collasso? Dalla Finanziaria opportunità da non perdere

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Piaccia o meno, uno norma che dia la possibilità del passaggio alla dipendenza ai medici convenzionati dell’territoriale è allo stato l’unico strumento davvero efficace, perché immediato e risolutivo, per assicurare un sistema dell’-urgenza che oggi è irrimediabilmente al”. Lo afferma il presidente nazionale del, sindacato autonomo urgenzasanitaria, Paolo, per il quale “la Leggeattualmente all’esame della Commissione Bilancio del Senato costituisce, grazie alla presenza di alcune specifiche proposte normative, un’occasione importantissima per garantire ai medici convenzionati le stesse tutele previste per i loro colleghi dipendenti, per scongiurarne la fuga di massa in altri servizi meno rischiosi e ...