Servant 4 sarà l'ultima stagione della serie di M. Night Shyamalan (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Apple TV+ ha annunciato la produzione di Servant 4 e M. Night Shyamalan ha svelato che sarà l'ultimo capitolo della storia. Servant 4 sarà l'ultima stagione della serie prodotta da M. Night Shyamalan per Apple TV+. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato il rinnovo del progetto che tornerà sugli schermi venerdì 21 gennaio. Il regista ha però aggiunto, poco dopo il comunicato di Apple che Servant arriverà alla sua conclusione: "Avevo stabilito come obiettivo di raccontare una storia in quaranta episodi sapendo che non c'era alcuna garanzia di poterci riuscire, ed è stato un enorme rischio. Grazie". La terza stagione di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Apple TV+ ha annunciato la produzione di4 e M.ha svelato chel'ultimo capitolostoria.l'prodotta da M.per Apple TV+. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato il rinnovo del progetto che tornerà sugli schermi venerdì 21 gennaio. Il regista ha però aggiunto, poco dopo il comunicato di Apple chearriverà alla sua conclusione: "Avevo stabilito come obiettivo di raccontare una storia in quaranta episodi sapendo che non c'era alcuna garanzia di poterci riuscire, ed è stato un enorme rischio. Grazie". La terzadi ...

