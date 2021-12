(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella giornata di ieri si sono disputati due turni dellaA della Virtual Pro League su. LaFDL Ice aveva di fronte due gare piuttosto insidiose ma è riuscita a conquistare quattro punti che le consentono di mantenere saldo il proprioto. Dopo aver pareggiato contro l’Ascoli Calcio (1-1), ladella classe ha vinto di “corto muso” contro i(1-0), conquistando così il suo undicesimo successo in campionato. Il vantaggio nei confronti diè rimasto invariato, dato che la diretta inseguitrice ha battuto 1-0 i bianconeri marchigiani ma si è dovuta accontentare di un inaspettato pari (1-1) contro White Tigers ES. Ne ha approfittato VX300 Gaming, che ha vinto tutte e due i match in programma e si è portata ad ...

Advertising

esports247_it : Serie A VPG su Xbox, FDL Ice sempre prima: +4 su Lords Society. I Ribelli scivolano a -8 dalla capolista… - Lens13020461 : RT @Bi7entinho: F/A @VPG_Italy @VPLItaly @VPGEurope Console PS4/PS5 (da gennaio) Ruolo: CC / COC Sec : Esterno Priorita' alla serie A ma… - esports247_it : Serie A VPG su PS4, trionfano gli Empire Tigers: sono di nuovo campioni! - scottovic9 : RT @ASDNOCELLE2020: Miglior marcatore @VPG_Italy Serie D1 @scottovic9 ? Miglior assistman @VPG_Italy di tutte le competizioni @CLesser1997… - ASDNOCELLE2020 : RT @ASDNOCELLE2020: Miglior marcatore @VPG_Italy Serie D1 @scottovic9 ? Miglior assistman @VPG_Italy di tutte le competizioni @CLesser1997… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPG

Zazoom Blog

CARRARA - Un buon esordio quello della Carrarese eSports nel campionato diA VPL Fifa22 riservato alla Playstation 5 . In attesa della ripartenza del girone di ritorno, ...torneo della lega......nell'attesa della nascita di una federazione esports va avanti con le classiche competizionie ... prima tra tutte la Hexon Falcon , vincitrice del campionato diA dello scorso anno e prossimo ...Una Carrarese da serie A. E’ quella eSports che gioca nel campionato Vpl Fifa22 riservato alla Playstation 5. In attesa della ripartenza del girone di ritorno, i ragazzi di Mirko Morabito navigano per ...Carrara. Un buon esordio quello della Carrarese eSports nel campionato di Serie A Vpl Fifa22 riservato alla Playstation 5. In attesa della ripartenza del girone di ritorno, i ragazzi di Mirko Morabito ...