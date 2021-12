Serie A, un club lascia il campionato? Potrebbero restare 19 squadre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Clamorosa notizia che potrebbe stravolgere il girone di ritorno della Serie A; il campionato rischia di giocarsi a diciannove squadre. Serie A (Getty Images)L’ultimo turno di campionato ha confermato come per lo scudetto siano in corsa ben quattro squadre; in questo momento le più in forma sono Inter ed Atalanta. I campioni d’Italia hanno scherzato con il Cagliari, divertendosi e facendo divertire; per quanto riguarda i ragazzi di Gasperini, invece, stanno scrivendo record su record dimostrando di poter lottare fino all’ultimo pallone disponibile. A Verona è arrivata una vittoria diversa, non da Atalanta ma da grande squadra e questo è senza ombra di dubbio il segnale più importante. Stanno riscontrando un momento di difficoltà, dopo aver dominato i primi due mesi di stagione, Milan e ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Clamorosa notizia che potrebbe stravolgere il girone di ritorno dellaA; ilrischia di giocarsi a diciannoveA (Getty Images)L’ultimo turno diha confermato come per lo scudetto siano in corsa ben quattro; in questo momento le più in forma sono Inter ed Atalanta. I campioni d’Italia hanno scherzato con il Cagliari, divertendosi e facendo divertire; per quanto riguarda i ragazzi di Gasperini, invece, stanno scrivendo record su record dimostrando di poter lottare fino all’ultimo pallone disponibile. A Verona è arrivata una vittoria diversa, non da Atalanta ma da grande squadra e questo è senza ombra di dubbio il segnale più importante. Stanno riscontrando un momento di difficoltà, dopo aver dominato i primi due mesi di stagione, Milan e ...

