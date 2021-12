Serie A, Salernitana-Inter: data, orario e diretta TV (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Salernitana-Inter: diretta TV e streaming Penultimo turno del girone di andata per la Serie A 2021/2022 che si appresta a scendere nuovamente in campo nel fine settimana. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra Salernitana e Inter in programma allo stadio Arechi di Salerno alle ore 20:45 di venerdì 17 dicembre: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Ecco dove vedere Salernitana-Inter in diretta TV La partita tra granata e nerazzurri sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e Internet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Calcio canale 202 a partire dalle 20:45 e su Sky Sport canale 251, sempre a partire dalle ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021)TV e streaming Penultimo turno del girone di anper laA 2021/2022 che si appresta a scendere nuovamente in campo nel fine settimana. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida train programma allo stadio Arechi di Salerno alle ore 20:45 di venerdì 17 dicembre: ecco come seguire il match inTV e streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra granata e nerazzurri sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Calcio canale 202 a partire dalle 20:45 e su Sky Sport canale 251, sempre a partire dalle ...

