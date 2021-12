Serie A | le designazioni arbitrali della 18 a giornata

Advertising

sowmyasofia : 18esima giornata Serie B 2021/22: le designazioni arbitrali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Le designazioni arbitrali del 18° turno - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Le designazioni arbitrali del 18° turno - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Le designazioni arbitrali del 18° turno - napolimagazine : SERIE B - Le designazioni arbitrali del 18° turno -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni

Virgilio Sport

A, ledella 18giornata LAZIO " GENOA venerdì ore 18:30 PAIRETTO ROSSI L. " MARGANI IV: SANTORO VAR: MAGGIONI AVAR: BACCINI SALERNITANA " INTER venerdì ore 20:45 MARIANI COLAROSSI " ...L 'AIA , tramite il proprio sito, ha ufficializzato leper la 18esima giornata diA tra Milan - Napoli. Per la sfida contro il Milan è stato designato l'arbitro Davide Massa, ecco la sestina completa: MASSA MELI - BINDONI IV: RAPUANO ...ROMA. Sabato torna in campo il campionato cadetto con la diciottesima giornata d’andata, ecco di seguito le designazioni arbitrali gara per gara ...Il fischietto veneto ha già diretto in questa stagione il derby con il Crotone vinto dai Lupi con il gol di Carraro La Sezione C.A.N. dell’A.I.A. ha reso note le Designazioni Arbitrali relative alla 1 ...