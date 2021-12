Serie A, arbitri 18esima giornata: Milan-Napoli a Massa, Atalanta-Roma ad Irrati (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. I due big match Milan-Napoli e Atalanta-Roma sono stati affidati rispettivamente a Massa e Irrati. Lazio-Genoa sarà diretta da Pairetto. L’altro match di venerdì – Salernitana-Inter – sarà arbitrato da Mariani. Bologna-Juventus toccherà ad Orsato, Fiorentina-Sassuolo a Serra. Le designazioni LAZIO – GENOA Venerdì 17/12 h. 18.30 PAIRETTO ROSSI L. – MARGANI IV: SANTORO VAR: MAGGIONI AVAR: BACCINI SALERNITANA – INTER Venerdì 17/12 h. 20.45 MARIANI COLAROSSI – CECCONI IV: CAMPLONE VAR: GIACOMELLI AVAR: PAGANESSI Atalanta – Roma Sabato 18/12 h. 15.00 Irrati ALASSIO – ZINGARELLI IV: COLOMBO VAR: NASCA AVAR: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la diciottesimadiA 2021/2022. I due big matchsono stati affidati rispettivamente a. Lazio-Genoa sarà diretta da Pairetto. L’altro match di venerdì – Salernitana-Inter – sarà arbitrato da Mariani. Bologna-Juventus toccherà ad Orsato, Fiorentina-Sassuolo a Serra. Le designazioni LAZIO – GENOA Venerdì 17/12 h. 18.30 PAIRETTO ROSSI L. – MARGANI IV: SANTORO VAR: MAGGIONI AVAR: BACCINI SALERNITANA – INTER Venerdì 17/12 h. 20.45 MARIANI COLAROSSI – CECCONI IV: CAMPLONE VAR: GIACOMELLI AVAR: PAGANESSISabato 18/12 h. 15.00ALASSIO – ZINGARELLI IV: COLOMBO VAR: NASCA AVAR: ...

