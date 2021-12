Sergio Aguero è stato un vero nove. E ha elevato il diagonale ad arte

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In un'epoca segnata da Falsi Nueve e dallo spazio intergalattico in cui si aggirano, la figura del Kun- oggi costretto all'addio al calcio per una aritmia cardiaca - si staglia netta nella sua ...

In un'epoca segnata da Falsi Nueve e dallo spazio intergalattico in cui si aggirano, la figura del Kun- oggi costretto all'addio al calcio per una aritmia cardiaca - si staglia netta nella sua diversità e al contempo è stata un riassunto - se così possiamo dire - di antichità e modernità, di ...Queste le parole dinella conferenza stampa. Il calciatore argentino ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato anche in seguito al problema di aritmia cardiaca accusato dopo la ...Sergio Aguero ha detto addio al calcio. Lo ha fatto con la maglia del Barcellona, ma i suoi segni nel calcio sono indelebili: dall'Argentina, ai record con il Manchester City (qui tutta la sua storia) ...L'attaccante del Barcellona e dell'Argentina Sergio Aguero annuncia, in lacrime, il suo ritiro dal calcio, poco piu' di un mese dopo che al 33enne ...