Sergio Aguero annuncia ritiro dopo crisi aritmia

Tra le lacrimedice addio al calcio giocato, in una conferenza stampa al Camp Nou di Barcellona. L'argentino deve fermarsi a causa di un'aritmia incompatibile con l'attività agonistica. ...Era nell'aria ma oggiha annunciato ufficialmente l'addio al calcio giocato. Lo ha detto lo stesso attaccante argentino nel corso della conferenza stampa indetta proprio per questa ragione oggi al Camp Nou. ...Lo ha annunciato in lacrime lo stesso attaccante 33enne ora del Barcellona ma che ha fatto lasciato il segno con le maglie di Atletico e Manchester City."Ho deciso di lasciare il calcio professionistico. E' un momento molto difficile, ma sono comunque felice per la decisione che ho preso. La priorità va alla ...