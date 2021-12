Sempre25Novembre | “Storie di donne rinate” da scaricare e leggere per Natale a sostegno delle donne afghane

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dieci figure femminili raccontano in prima persona il loro riscatto. Per ogni download dell’e-book, fino al 25 dicembre, Sorgenia donerà 1 euro a Fondazione Pangea Onlus

Proprio il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Sorgenia lancia l'e-book 'di Donne Rinate', in cui sono raccolte le storie di rinascita di dieci donne. Il progetto #sempre25novembre di Sorgenia in collaborazione con La Grande Casa. Ascoltare i racconti di chi non si è arresa per aiutare chi ci sta provando.