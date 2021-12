Sedita (Windtre): infrastrutture e applicazioni convergono sempre piu’ nel paradigma del cloud (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Le infrastrutture di rete e le applicazioni avanzano in parallelo e convergono sempre di più nel paradigma del cloud, che fornirà un importante contributo allo sviluppo del Paese“. Lo ha affermato Maurizio Sedita, BU Business & Consumer Sales Director di Windtre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, a Telco per l’Italia, evento organizzato da CorCom. Per il manager, “il ruolo delle Telco è in continua evoluzione, si sta trasformando da quello di semplice provider di connettività a quello di abilitatore di nuovi servizi e orchestratore di un ecosistema di partnership. In questa direzione, Windtre è guidata dal proprio purpose di Human Network Builder, facilitatore delle connessioni tra le persone e anche tra le aziende. Le ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Ledi rete e leavanzano in parallelo edi più neldel, che fornirà un importante contributo allo sviluppo del Paese“. Lo ha affermato Maurizio, BU Business & Consumer Sales Director di, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, a Telco per l’Italia, evento organizzato da CorCom. Per il manager, “il ruolo delle Telco è in continua evoluzione, si sta trasformando da quello di semplice provider di connettività a quello di abilitatore di nuovi servizi e orchestratore di un ecosistema di partnership. In questa direzione,è guidata dal proprio purpose di Human Network Builder, facilitatore delle connessioni tra le persone e anche tra le aziende. Le ...

