Sebastiano Spampinato si sarebbe suicidato: era il solo indagato per l'omicidio di Jenny (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Urla strazianti, offese e insulti verso Giovanna, accusata dalla famiglia di Sebastiano di essere la sola colpevole di quanto accaduto. Stentano a credere che Sebastiano Spampinato possa avere ucciso la ragazza, pare non sapessero neppure della loro relazione i parenti del giovane. Jenny e Sebastiano erano stati insieme, una relazione clandestina che però pare fosse finita da tempo, per questo nessuno al momento riesce a spiegarsi i motivi di quell'omicidio. Per gli inquirenti però non ci sarebbero molti dubbi: si sarebbe suicidato sparandosi alla tempia Sebastiano Spampinato, 30 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un'abitazione disabitata dal villaggio Campo di mare, nella periferia ...

