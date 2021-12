“Se necessario…”: attenzione Real, il presidente non scherza per il big (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’avventura di Eden Hazard al Real Madrid non è mai decollata ed in Francia il presidente del Lille sogna il suo ritorno. L’attaccante belga del Real Madrid Eden Hazard era un tempo considerato come uno dei migliori calciatori del pianeta. Il belga ha sempre avuto grandi numeri al Lille e soprattutto al Chelsea dove ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’avventura di Eden Hazard alMadrid non è mai decollata ed in Francia ildel Lille sogna il suo ritorno. L’attaccante belga delMadrid Eden Hazard era un tempo considerato come uno dei migliori calciatori del pianeta. Il belga ha sempre avuto grandi numeri al Lille e soprattutto al Chelsea dove ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

formicheumane : RT @PossibileIt: Una brutta notizia, proveniente da fonti anonime vicine all'Egitto e riportata da Ansa, che conferma come la storia di #Pa… - latinapossibil1 : RT @PossibileIt: Una brutta notizia, proveniente da fonti anonime vicine all'Egitto e riportata da Ansa, che conferma come la storia di #Pa… - Claudia49452421 : RT @PossibileIt: Una brutta notizia, proveniente da fonti anonime vicine all'Egitto e riportata da Ansa, che conferma come la storia di #Pa… - ChiranAngelgela : RT @PossibileIt: Una brutta notizia, proveniente da fonti anonime vicine all'Egitto e riportata da Ansa, che conferma come la storia di #Pa… - larapontarelli : RT @PossibileIt: Una brutta notizia, proveniente da fonti anonime vicine all'Egitto e riportata da Ansa, che conferma come la storia di #Pa… -