(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Il Governo potrebbe decidere di prolungare lescolastiche per far raffreddare la curva ei contagi da Covid? "Alnon c'è". Così risponde all'Adnkronos laall'Istruzione Barbara

Advertising

TV7Benevento : Scuola: sottosegretaria Floridia, 'prolungamento vacanze? Al momento non c'è questa ipotesi'... - zazoomblog : Scuola: sottosegretaria Floridia raggiro obbligo vaccino con prenotazioni? Sarebbe gravissimo - #Scuola:… - TV7Benevento : Scuola: sottosegretaria Floridia, 'con genitori no vax giovani chiave di volta, si valorizzi ruolo'... - TV7Benevento : Scuola: sottosegretaria Floridia, 'raggiro obbligo vaccino con prenotazioni? Sarebbe gravissimo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sottosegretaria

...di Bilancio voluta dal Governo che introduce per la prima volta l' educazione motoria nella... a partire dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e dallaalla presidenza del ...... chiosa laFloridia. Resta il nodo delle cattedre scoperte: quest'anno una su due senza ruolo. Il giorno 'x' dell'obbligo vaccinale per docenti e personale Ata arriva mentre la...Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Il Governo potrebbe decidere di prolungare le vacanze scolastiche per far raffreddare la curva ei contagi da Covid? “Al momento non c’è questa ipotesi”. Così risponde all’A ...Le due ore aggiuntive d'attività motoria nella Manovra 2022 riguardano solo quarte e quinte classi della primaria. Il M5s protesta: le altre?