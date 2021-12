Sciopero generale, Landini: in piazza per dar voce al lavoro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lo Sciopero generale è una scelta "coraggiosa" e "che conferma l'autonomia delle organizzazioni sindacali e la volontà di dare voce al lavoro". Così il segretario della Cgil ha spiegato le ragioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Loè una scelta "coraggiosa" e "che conferma l'autonomia delle organizzazioni sindacali e la volontà di dareal". Così il segretario della Cgil ha spiegato le ragioni ...

Advertising

CottarelliCPI : Questo tweet non piacerà a molti ma pazienza. Credo che la decisione di proclamare lo sciopero generale, uno strume… - ilfoglio_it : Lo sciopero generale poteva andare bene nell'Ottocento, ma ai giorni nostri non poter montare sul treno per andare… - direzioneprc : Scioperiamo perché in Italia aumentano le bollette ma non i salari. Benvenuto sciopero generale! #16dicembre… - KarimKarabu : RT @Ste_Mazzu: A guardare le categorie che la 'commissione di garanzia' ha escluso dallo sciopero generale perché essenziali rimangono i we… - claudioriccio : RT @AttiviamociUp: È il momento dello sciopero generale! #scioperogenerale #sottodiecièsfruttamento -