Sciopero generale indetto da Cgil e Uil: ecco chi si ferma e chi no il 16 dicembre. Regolari sanità, scuola e poste. Trasporti a rischio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si svolge giovedì 16 dicembre lo Sciopero generale di otto ore indetto da Cgil e Uil per i lavoratori sia pubblici sia privati. Si fermano invece i Trasporti, ad eccezione di alcuni servizi e aziende a livello territoriale, e gli altri servizi pubblici e i settori privati, dalla Pa all'industria e ai servizi. Lo Sciopero è stato indetto come forma di protesta per una legge di bilancio considerata inadeguata e con misure insufficienti per i ceti più deboli. "Insieme per la giustizia" è lo slogan che accompagnerà la mobilitazione che prevede anche manifestazioni in cinque piazze: a Milano, Bari, Cagliari, Palermo e a Roma. Nella capitale, in piazza del Popolo, l'intervento dei segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

