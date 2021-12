Sciopero generale giovedì 16 dicembre: quali settori si fermano, a che ora e perché (Di giovedì 16 dicembre 2021) La manifestazione nazionale è stata organizzata da Cgil e Uil in segno di protesta contro la manovra finanziaria varata dal governo, ritenuta insoddisfacente soprattutto per quanto riguarda le risorse destinate a lavoratori e pensioni. Non scende in piazza la Cisl, mentre anche alcuni esponenti di governo, Confindustria e il Garante per lo Sciopero criticano la protesta. A rischio il trasporto pubblico nazionale e locale, previste manifestazioni a Roma, Milano, Bari, Cagliari e Palermo: il punto Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 dicembre 2021) La manifestazione nazionale è stata organizzata da Cgil e Uil in segno di protesta contro la manovra finanziaria varata dal governo, ritenuta insoddisfacente soprattutto per quanto riguarda le risorse destinate a lavoratori e pensioni. Non scende in piazza la Cisl, mentre anche alcuni esponenti di governo, Confindustria e il Garante per locriticano la protesta. A rischio il trasporto pubblico nazionale e locale, previste manifestazioni a Roma, Milano, Bari, Cagliari e Palermo: il punto

