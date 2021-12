Sciopero generale del 16 dicembre, ecco le categorie a rischio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Cgil e Uil hanno indetto uno Sciopero in quanto contrari alla legge di bilancio del governo Draghi, atteso per il 16 dicembre. Si ritiene che questa sarà una grande mobilitazione, ma non tutte le fasce si fermeranno. ecco quali. Sciopero: problemi per i trasporti, ma garantiti i servizi per la sanità Nei giorni scorsi Cgil e Uil hanno indetto uno Sciopero dei lavoratori per protestare contro la legge di bilancio, che dovrà essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre. I sindacati hanno infatti considerato “insoddisfacenti” le proposte economiche fatte dal governo, e dopo un dialogo, non si sarebbe trovato un punto di incontro.A non aver aderito è stata la Cisl. I due sindacati di riferimento hanno garantito che “saranno rispettate tutte le garanzie”, quindi ci saranno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Cgil e Uil hanno indetto unoin quanto contrari alla legge di bilancio del governo Draghi, atteso per il 16. Si ritiene che questa sarà una grande mobilitazione, ma non tutte le fasce si fermeranno.quali.: problemi per i trasporti, ma garantiti i servizi per la sanità Nei giorni scorsi Cgil e Uil hanno indetto unodei lavoratori per protestare contro la legge di bilancio, che dovrà essere approvata dal Parlamento entro il 31. I sindacati hanno infatti considerato “insoddisfacenti” le proposte economiche fatte dal governo, e dopo un dialogo, non si sarebbe trovato un punto di incontro.A non aver aderito è stata la Cisl. I due sindacati di riferimento hanno garantito che “saranno rispettate tutte le garanzie”, quindi ci saranno ...

