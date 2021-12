Sciopero generale, come si è arrivati alla protesta del 16 dicembre di Cgil e Uil: la riforma fiscale penalizzante per i poveri, i partiti “che non si rendono conto dello stato del Paese” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ormai ci siamo, il 16 dicembre è il giorno dello Sciopero generale. Non accadeva dal 2014 quando si incrociarono le braccia contro il jobs act del governo Renzi. come sette anni fa alla mobilitazione non aderisce la Cisl ritenendo che lo Sciopero “distrugga il dialogo sociale”. L’iniziativa di Cgil e Uil, annunciata lo scorso 6 dicembre, è stata accolta con una certa sorpresa dal governo e dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Non solo, anche il segretario del Pd Enrico Letta si è detto “sorpreso dall’annuncio”. Secondo Matteo Salvini “la Cgil è irresponsabile e blocca il Paese”. Dopo la decisione di andare allo Sciopero generale “abbiamo ricevuto attacchi molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ormai ci siamo, il 16è il giorno. Non accadeva dal 2014 quando si incrociarono le braccia contro il jobs act del governo Renzi.sette anni famobilitazione non aderisce la Cisl ritenendo che lo“distrugga il dialogo sociale”. L’iniziativa die Uil, annunciata lo scorso 6, è stata accolta con una certa sorpresa dal governo e dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Non solo, anche il segretario del Pd Enrico Letta si è detto “sorpreso dall’annuncio”. Secondo Matteo Salvini “laè irresponsabile e blocca il”. Dopo la decisione di andare allo“abbiamo ricevuto attacchi molto ...

