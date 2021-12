Sciopero generale 16 dicembre in Toscana: ecco chi si ferma, gli orari dei trasporti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Firenze, 15 dicembre 2021 - Insieme per la giustizia", questo lo slogan dello Sciopero generale proclamato per la giornata di domani, 16 dicembre, da parte di Cgil e Uil, insoddisfatti per l'... Leggi su lanazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Firenze, 152021 - Insieme per la giustizia", questo lo slogan delloproclamato per la giornata di domani, 16, da parte di Cgil e Uil, insoddisfatti per l'...

CottarelliCPI : Questo tweet non piacerà a molti ma pazienza. Credo che la decisione di proclamare lo sciopero generale, uno strume… - ilfoglio_it : Lo sciopero generale poteva andare bene nell'Ottocento, ma ai giorni nostri non poter montare sul treno per andare… - direzioneprc : Scioperiamo perché in Italia aumentano le bollette ma non i salari. Benvenuto sciopero generale! #16dicembre… - cesarebrogi1 : RT @P_M_1960: Domani sciopero generale CGL - UIL per una distribuzione più equa delle tasse e della ricchezza. - brunav365 : RT @akakarolina: Domani sciopero generale. Andrò alla fermata sperando di non veder passare nemmeno un bus, perché spero sempre che lo scio… -