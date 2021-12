Sciopero 16 dicembre | Trenitalia | treni garantiti | news Trenord

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero dicembre

Le comunicazioni delle aziende per la protesta Logenerale del 162021 rischia di fermare anche i treni. Qual è la situazione di Trenitalia? Ci sono treni garantiti? Saranno condizionati anche i treni Trenord? Nel corso dello ...Si svolge giovedì 16logenerale di otto ore indetto da Cgil e Uil per i lavoratori sia pubblici sia privati. Si fermano invece i trasporti , ad eccezione di alcuni servizi e aziende a livello ...L'Umbria parteciperà alla manifestazione nazionale di Roma, ore 10.00 in piazza del Popolo. Sono oltre 20 i pullman organizzati dal sindacato per raggiungere la capitale, insieme a treni e mezzi priva ..."Che l'Italia sia un angolo del nostro pianeta particolarmente bello è cosa nota, ma è guardando le foto che i nostri lettori ci inviano che ci si rende conto di quanto questo sia vero". E' con questa ...