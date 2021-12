Sci freestyle | Coppa del Mondo skicross | la Svezia vince la gara a squadre di Arosa | Italia 2 ottava

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ad(Svizzera) è andata in scena una prova amiste di, valida per ladel2021-2022. Ladi David Mobaerg e Sandra Naeslund, già vincitori delle prove individuali, si è imposta davanti ai canadesi Reece Howden e Zoe Chore, mentre i russi Sergey Ridzki e Natalia Sherina hanno completato il podio regolando gli austriaci Tristan Takats e Katrin Ofner. Ottavo posto per2 composta da Edoardo Zorzi e Jole Galli, ultimi al traguardo della “small final”.1 di Simone Deromedis (ieri ottimo quinto nella prova individuale) e Lucrezia Fantelli sono stati eliminati ai quarti di finale, chiudendo al nono posto. Foto: Shutterstock

