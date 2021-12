Sci alpino, risultati prima prova Val Gardena: Cochran-Siegle in evidenza, Innerhofer e Paris discreti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’americano Ryan Cochran-Siegle ha dominato la prima prova della discesa libera della Val Gardena. L’americano ha domato perfettamente la Saslong, concludendo con il tempo di 2’03”67, unico ad aver abbattuto il muro dei 2’04 ed inflitto distacchi quasi oltre il secondo a tutti gli altri. Seconda posizione un po’ a sorpresa per lo svedese Felix Monsen, che ha accusato 90 centesimi di ritardo dalla vetta. Terzo posto ad un centesimo da Monsen per il francese Johan Clarey (+0.91), anche se il transalpino ha saltato una porta. Tanti gli inserimenti con pettorali oltre il venti, come quello dello sloveno Bostjan Kline, staccato di 1.03 da Cochran-Siegle. Nel gruppo dei favoriti il migliore è stato Aleksander Aamodt Kilde, che ha chiuso al quinto posto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’americano Ryanha dominato ladella discesa libera della Val. L’americano ha domato perfettamente la Saslong, concludendo con il tempo di 2’03”67, unico ad aver abbattuto il muro dei 2’04 ed inflitto distacchi quasi oltre il secondo a tutti gli altri. Seconda posizione un po’ a sorpresa per lo svedese Felix Monsen, che ha accusato 90 centesimi di ritardo dalla vetta. Terzo posto ad un centesimo da Monsen per il francese Johan Clarey (+0.91), anche se il transha saltato una porta. Tanti gli inserimenti con pettorali oltre il venti, come quello dello sloveno Bostjan Kline, staccato di 1.03 da. Nel gruppo dei favoriti il migliore è stato Aleksander Aamodt Kilde, che ha chiuso al quinto posto ...

