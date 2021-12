Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Val Gardena. Kristian Ghedina era il vero signore della Saslong (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa in Italia, precisamente in Val Gardena, per un intenso fine settimana dedicato alle discipline veloci. Sulla mitica Saslong gli uomini-jet affronteranno un superG e una discesa prima di trasferirsi in Alta Badia per il doppio gigante prenatalizio. Il pendio dolomitico ha regalato poche gioie ai colori azzurri nelle ultime annate. L‘ultimo a salire sul podio fu Christof Innerhofer secondo nel superG del 2018 dietro ad Aksel Lund Svindal e davanti all’altro scandinavo Kjetil Jansrud. I norvegesi sono i veri dominatori della Saslong nei tempi recenti: dal 2011 a questa parte si contano addirittura 22 podi e 11 vittorie conquistate dal magico trio Svindal-Jansrud-Kilde in sole 18 gare! Procedendo a ritroso, prima della piazza d’onore di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di scimaschile fa tappa in Italia, precisamente in Val, per un intenso fine settimana dedicato alle discipline veloci. Sulla miticagli uomini-jet affronteranno un superG e una discesa prima di trasferirsi in Alta Badia per il doppio gigante prenatalizio. Il pendio dolomitico ha regalato poche gioie ai colori azzurri nelle ultime annate. L‘ultimo a salire sul podio fu Christof Innerhofer secondo nel superG del 2018 dietro ad Aksel Lund Svindal e davanti all’altro scandinavo Kjetil Jansrud. I norvegesi sono i veri dominatorinei tempi recenti: dal 2011 a questa parte si contano addirittura 22 podi e 11 vittorie conquistate dal magico trio Svindal-Jansrud-Kilde in sole 18 gare! Procedendo a ritroso, primapiazza d’onore di ...

