Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: il norvegese Olsen Steen vince lo slalom di Obereggen. Azzurri fuori dalla Top-10 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Successo del norvegese Alexander Olsen Steen nello slalom di Coppa Europa ad Obereggen. Dopo aver chiuso al secondo posto la prima manche, Olsen Steen ha recuperato una posizione nella seconda, imponendosi con 55 centesimi di vantaggio sul tedesco Anton Tremmel. Terzo posto a pari merito ad 83 centesimi per il bulgaro Albert Popov e per il francese Victor Muffat-Jeandet. Quinto l’altro transalpino Theo Letitre (+0.84), che non è riuscito a confermare la prima posizione di metà gara. Sesta e settima posizione per i tedeschi David Ketterer (+0.90) e Fabian Himmelsbach (+0.91). Ottavo lo spagnolo Joaquim Salarich (+1.13), che ha preceduto i due svizzeri Noel Von Gruenigen (+1.16) e Marc Rochat (+1.17). Appena ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Successo delAlexandernellodiad. Dopo aver chiuso al secondo posto la prima manche,ha recuperato una posizione nella seconda, imponendosi con 55 centesimi di vantaggio sul tedesco Anton Tremmel. Terzo posto a pari merito ad 83 centesimi per il bulgaro Albert Popov e per il francese Victor Muffat-Jeandet. Quinto l’altro transTheo Letitre (+0.84), che non è riuscito a confermare la prima posizione di metà gara. Sesta e settima posizione per i tedeschi David Ketterer (+0.90) e Fabian Himmelsbach (+0.91). Ottavo lo spagnolo Joaquim Salarich (+1.13), che ha preceduto i due svizzeri Noel Von Gruenigen (+1.16) e Marc Rochat (+1.17). Appena ...

