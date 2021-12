Scatole di Natale Roma: l’iniziativa benefica che ha a cuore i più bisognosi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Natale è il momento dei regali, ma non per tutti; sono tante le realtà, sparse per il mondo e per il nostro Paese, in cui le condizioni sociali non garantiscano i beni di prima necessita, figurarsi la possibilità di un dono. Ma ricevere un pensiero speciale è sicuramente un gesto difficile da non apprezzare; ed è proprio per far sentire tutti ‘speciali’ e regalare un po’ di gioia a chi ha più bisogno, che nasce Scatole di Natale. Le Scatole di Natale tornano a Roma l’iniziativa nasce a Milano, ma ha contagiato velocemente anche altre città del nostro Paese; giunta fino a Roma con Le Scatole per i più bisognosi Roma. Tra i punti di raccolta che si sono impegnati in quest’evento solidale anche lo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021)è il momento dei regali, ma non per tutti; sono tante le realtà, sparse per il mondo e per il nostro Paese, in cui le condizioni sociali non garantiscano i beni di prima necessita, figurarsi la possibilità di un dono. Ma ricevere un pensiero speciale è sicuramente un gesto difficile da non apprezzare; ed è proprio per far sentire tutti ‘speciali’ e regalare un po’ di gioia a chi ha più bisogno, che nascedi. Leditornano anasce a Milano, ma ha contagiato velocemente anche altre città del nostro Paese; giunta fino acon Leper i più. Tra i punti di raccolta che si sono impegnati in quest’evento solidale anche lo ...

