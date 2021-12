Scarlett Johansson: il nuovo progetto top secret della Marvel (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Scarlett Johansson rivela alcune prime news sul misterioso nuovo film top secret targato Marvel Cinematic Universe Non è trascorso molto tempo, forse qualche settimana, da quando Kevin Feige in persona aveva anticipato l’esistenza di un progetto molto misterioso targato Marvel. Il film vedrebbe la star mondiale Scarlett Johansson, acclamata interprete di Black Widow, come produttrice, quindi con un ruolo dietro la macchina da presa e non davanti come attrice. Inoltre, è stata proprio la Johansson, in una lunga intervista rilasciata a Collider, a commentare le dichiarazioni di Kevin Feige sul suo ritorno in casa Marvel, con un ruolo però che è ben diverso da quello rivestito fino adesso. L’intervista ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 15 dicembre 2021)rivela alcune prime news sul misteriosofilm toptargatoCinematic Universe Non è trascorso molto tempo, forse qualche settimana, da quando Kevin Feige in persona aveva anticipato l’esistenza di unmolto misterioso targato. Il film vedrebbe la star mondiale, acclamata interprete di Black Widow, come produttrice, quindi con un ruolo dietro la macchina da presa e non davanti come attrice. Inoltre, è stata proprio la, in una lunga intervista rilasciata a Collider, a commentare le dichiarazioni di Kevin Feige sul suo ritorno in casa, con un ruolo però che è ben diverso da quello rivestito fino adesso. L’intervista ...

