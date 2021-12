Scaduto il termine per rottamazione ter e saldo e stralcio, Meloni: “Il governo volta le spalle alle partite Iva” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA – “Ieri è Scaduto il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio. Migliaia di partite Iva, imprese e famiglie che stentano a ripartire, costrette a pagare tutte insieme le rate sospese di 2 anni in cui hanno potuto lavorare poco e male. Perché il governo volta le spalle quando l’emergenza riguarda famiglie e imprese massacrate da chiusure, restrizioni e da una pessima gestione della pandemia? Per queste categorie lo stato di emergenza non deve esistere?”. Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA – “Ieri èilper il pagamento delle cartelle esattoriali relative allater e al. Migliaia diIva, imprese e famiglie che stentano a ripartire, costrette a pagare tutte insieme le rate sospese di 2 anni in cui hanno potuto lavorare poco e male. Perché illequando l’emergenza riguarda famiglie e imprese massacrate da chiusure, restrizioni e da una pessima gestione della pandemia? Per queste categorie lo stato di emergenza non deve esistere?”. Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Scaduto il termine per rottamazione ter e saldo e stralcio, Meloni: 'Il governo volta le spalle alle partite Iva'… - marcodelucact60 : RT @GiorgiaMeloni: Ieri è scaduto il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali della rottamazione ter e saldo e stralcio. Migliai… - Profilo3Marco : RT @GiorgiaMeloni: Ieri è scaduto il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali della rottamazione ter e saldo e stralcio. Migliai… - UBrignone : RT @GiorgiaMeloni: Ieri è scaduto il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali della rottamazione ter e saldo e stralcio. Migliai… - GPeppe34N : RT @GiorgiaMeloni: Ieri è scaduto il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali della rottamazione ter e saldo e stralcio. Migliai… -