SBK: test per Kawasaki prima del Natale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La pausa per il Natale può aspettare per la Kawasaki SBK, impegnata in una tre giorni di test a Jerez. Da oggi e fino al 17 dicembre, Jonathan Rea ed Alex Lowes proveranno alcune novità tecniche in vista della stagione 2022, quella del riscatto. La casa di Akashi sta sviluppando degli aggiornamenti per la ZX-10 RR, per tornare in vetta al mondiale Superbike. SBK: cosa proverà la Kawasaki nei test di Jerez? In Andalusia, la Kawa condividerà la pista assieme alla Honda, che “collauda” i suoi nuovi piloti Xavi Vierge e Iker Lecuona. Il team Provec testerà alcune modifiche a livello di motore, telaio ed elettronica, per cercare di risolvere i problemi più urgenti. Nel corso della stagione, dal Giappone è arrivata una nuova specifica del quattro cilindri, che prevede la rimozione del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La pausa per ilpuò aspettare per laSBK, impegnata in una tre giorni dia Jerez. Da oggi e fino al 17 dicembre, Jonathan Rea ed Alex Lowes proveranno alcune novità tecniche in vista della stagione 2022, quella del riscatto. La casa di Akashi sta sviluppando degli aggiornamenti per la ZX-10 RR, per tornare in vetta al mondiale Superbike. SBK: cosa proverà laneidi Jerez? In Andalusia, la Kawa condividerà la pista assieme alla Honda, che “collauda” i suoi nuovi piloti Xavi Vierge e Iker Lecuona. Il team Provecerà alcune modifiche a livello di motore, telaio ed elettronica, per cercare di risolvere i problemi più urgenti. Nel corso della stagione, dal Giappone è arrivata una nuova specifica del quattro cilindri, che prevede la rimozione del ...

Advertising

elisabetharizm1 : RT @gponedotcom: Vierge–Honda: ci siamo! Inizia l’avventura Superbike a Jerez: FOTOGALLERY - Xavi è finalmente salito in sella alla CBR 100… - gponedotcom : Vierge–Honda: ci siamo! Inizia l’avventura Superbike a Jerez: FOTOGALLERY - Xavi è finalmente salito in sella alla… - corsedimoto : RAGAZZI VELOCI - È già Superbike 2022: domani al via i test a Jerez con la nuova coppia HRC Vierge-Lecuona. Riuscir… - Motorsport_IT : #WorldSBK | #Rea e #Kawasaki preparano l’assalto al 2022 con dei test a Jerez - gponedotcom : Rea aspetta fatti e risposte dalla Kawasaki nei test di Jerez: Domani inizia il 2022 di Johnny: con questa ZX-10RR… -